Dall’altra parte Mercedes è scomparsa dal radar dei top team in Qualifica: Lewis Hamilton è uscito in Q1, Russell ha usato la modalità rischia tutto finendo nelle barriere restando così in sesta posizione a sei decimi dal tempo migliore. Gli ingegneri hanno scoperto che la W15 era troppo impostata sul giro secco e ha sofferto molto il degrado nella Sprint Race. Hanno quindi dovuto cambiare il setup verso le qualifiche. Il grande pacchetto introdotto questo fine settimana e il poco tempo a disposizione per cambiare l’assetto ha messo in difficoltà gli ingegneri. Russell ha danneggiato le nuove parti e prenderà il via con la vecchia specifica di Singapore mentre Hamilton dovrebbe partire dalla pit lane per poter toccare la sue impostazioni. La rigidezza della W15 aggiornata si è sposata bene con le richieste della gomma soft ma non hanno centrato il compromesso ottimale. Le nuove impostazioni dovrebbero migliorare il comportamento e la gestione in gara.