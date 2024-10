Lando Norris in pole position ad Austin e Max Verstappen con lui in prima fila dopo aver sfoderato una decisa reazione finora tra Sprint e qualifiche. La Ferrari, con le due SF-24 in seconda fila, può inserirsi in questa battaglia? Il passo gara mostrato nella breve gara di ieri dà speranza. Ma c'è molto di più aspettando la gara in Texas. L'ANALISI PRE GP