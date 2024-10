Introduzione

La 'tripletta autunnale' porta la Formula 1 in Messico, dove la giornata di sabato potrebbe rivelarsi cruciale a causa dei sorpassi complicati. Altitudine, aria rarefatta, carico aerodinamico, bilanciamento e Power Unit fattori da tenere più che mai in considerazione. Tutto il weekend è live GP live su Sky e in streaming su NOW



A cura di formu1a.uno