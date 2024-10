GP Messico, la gara LIVE

Fernando Alonso sempre più nella storia della F1: in Messico si schiererà in griglia per la 400^ nella sua carriera. Nessun pilota ha preso parte a così tanti weekend (non gare per ora dato che si contano 3 non partenze). In questa stagione non è stato il solo a raggiungere cifra tonda: Hamilton è arrivato a 350 GP, Sainz e Verstappen a 200. Ma Nando più di tutti sembra essere il vero pilota d'acciao che non ha intenzione di mollare! LA SUA STORIA