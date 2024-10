La Sauber, tramite un comunicato, ha annunciato che Inaki Rueda sarà il nuovo direttore sportivo del team a partire dal 2025. Continua dunque il lavoro, in vista del 2026, di Mattia Binotto che avrà all’interno del team anche Giampaolo Dall'Ara, che sarà il nuovo responsabile dell'ingegneria. La F1, intanto, fa tappa in Brasile: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

