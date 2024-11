Introduzione

I punti che separano la Ferrari dalla vetta della classifica, sia nel Mondiale Costruttori che in quello Piloti, denotano una netta crescita rispetto alle ultime stagioni. In particolare, era da circa vent'anni che a quattro gran premi dalla fine del campionato il Cavallino non si trovava nelle condizioni di vedere da vicino il primo posto nel Costruttori. Situazione leggermente diversa nell'altra classifica, ma anche lì si denota una sensibile evoluzione



Dati a cura di Michele Merlino