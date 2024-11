Dopo una qualifica dalle mille emozioni (e con 5 bandiere rosse...) la domenica brasiliana della F1 è pronta a tornare in pista per il ventunesimo GP della stagione. Norris, che scatta dalla pole, ha una grande chance per accorciare su Verstappen: l'olandese, già penalizzato di 5 posizioni in griglia, sale dal 17° al 15° posto dopo l'eliminazione nel Q2 perché dopo gli incidenti di stamattina Sainz partirà dalla pit-lane e Albon non correrà. Il via alle 16.30: diretta Sky e streaming su NOW