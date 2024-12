Una direzione di gara maldestra ha confinato Lando Norris al decimo posto del Gp del Qatar dopo il dominio nella sprint del sabato, permettendo a Ferrari di accorciare in classifica e di andare ad Abu Dhabi a giocarsi il mondiale. I 21 punti di distacco sono ancora tanti, ma perché non provarci comunque? A prescindere dal risultato la stagione, soprattutto per il team principal Vasseur, sarà un successo