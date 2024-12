La fiducia e la stima che la McLaren nutre per l'ingegnere italiano è davvero tanta. Il 13 dicembre 2022, Andreas Seidl – ai tempi team principal della squadra di Woking – annuncia le sue dimissioni per andare a sostituire Frederic Vasseur (andato in Ferrari) nel ruolo di CEO di Sauber (guardando però in ottica 2026 con il passaggio ad Audi). Per Stella arriva la grande occasione e, in vista dell'inizio della stagione 2023, viene annunciato come nuovo team principal della McLaren.