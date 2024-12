Dopo due anni e mezzo di digiuno, Hamilton è tornato! Sir Lewis vince a casa sua, a Silverstone, nell'ultima gara disputata qui con Mercedes prima del suo passaggio alla Ferrari dal 2025. E' il suo nono sigillo in Inghilterra, che gli permette di riscrivere, ancora una volta, la storia della Formula 1. "Ogni giorno, in questi 2 anni e mezzo, mi alzavo per combattere, allenarmi, prepararmi a livello mentale per raggiungere questo obiettivo", ha detto Hamilton una volta terminato il GP, visibilmente emozionato davanti al suo pubblico. "Vincere questa gara a Silverstone e farlo per l'ultima volta con questo team era una cosa che volevo tantissimo. Li adoro per tutto il lavoro che hanno fatto per me in questi anni. Devo loro tantissimo. Sarò per sempre grato a tutti alla Mercedes". "E' dura per chiunque quando non si vince. La cosa importante è rialzarsi e non mollare mai anche quando ci sono periodi neri. Ed è quello che abbiamo fatto. Bisogna stringere i denti anche quando pensi di aver raschiato il fondo". "Ci sono state brutte giornate tra il 2021 e oggi. Ho pensato di non essere più all'altezza e non poter tornare dove sono oggi. Ma l'importante è che ho persone grandiose accanto a me e un team che mi ha sempre supportato e incoraggiato".