Partiamo dai team. Come già annunciato in precedenza, nel Mondiale 2024 di F1 per la prima volta ben quattro team diversi hanno portato a casa almeno quattro vittorie. A dirlo, alla fine, è l'equilibrio visto nel Mondiale Costruttori, che si è deciso all'ultimo appuntamento della stagione con la vittoria della McLaren. E proprio della squadra di Woking parliamo considerando le 6 vittorie conquistate nel corso di questa annata. Discorso simile per la Ferrari, che ha portato a casa 5 vittorie (tra cui quella di Leclerc in Italia a Monza). Presenti naturalmente anche la Red Bull, abbastanza scontato considerando che è la vettura guidata dal campione del mondo, e la Mercedes. Il team di Brackley ha infatti trionfato in quattro occasioni. Prima volta assoluta, inoltre, anche per quel che riguarda le doppiette, conquistate almeno una volta in questa stagione da tutti i quattro team citati.