Perez rinnova con la Red Bull per due stagione e continuerà a correre con Verstappen nel 2025. Anche Ferrari e McLaren sono già sicure di chi scenderà in pista: Hamilton affiancherà Leclerc in Rosso, mentre Norris e Piastri rimarranno nel team inglese. Mercedes è in cerca del secondo pilota da affiancare a Russell, così come Williams e Alpine, rinnovati Albon e Gasly, devono trovare il secondo. Racing Bulls e Haas, invece, al momento sono entrambi vacanti

MERCATO PILOTI