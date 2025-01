Dopo le annate in McLaren, Sainz viene chiamato nel 2021 per sostituire Sebastian Vettel. La sua prima stagione con la Ferrari si chiude al 5° posto in classifica. Per la prima vittoria in Formula 1 bisogna aspettare il 2022: siamo a Silverstone e lo spagnolo nella giornata di sabato si prende la pole position. Dopo un inizio non semplice, caratterizzato anche dalla bandiera rossa per l'incidente di Zhou, lo spagnolo riesce a tenere la prima posizione vincendo il primo Gran Premio in carriera. Parliamo del centododicesimo pilota diverso della categoria a vincere un Gran Premio, il quarantesimo a trionfare con la Ferrari. Per Sainz, dopo Silverstone, arriveranno altre gioie anche nella stagione 2023 e in quella 2024, l'ultima prima di lasciare spazio a Lewis Hamilton.