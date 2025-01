Lewis comincerà a girare al mattino, poi lascerà il posto a Charles. I due si alterneranno alla guida della SF-23 e della F1-75, ovvero le monoposto con almeno due anni di età ammesse dal regolamento dei T.P.C (test of previous cars). Non si tratta dunque della nuova vettura che invece conosceremo il 19 febbraio (il 18 l’evento di Londra dove verranno svelate tutte le nuove livree dei team), ma è comunque un modo per prendere o riprendere confidenza con la pista in vista del Mondiale che scatterà nel weekend del 16 marzo a Melbourne. Tutta la stagione, come sempre, sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW.