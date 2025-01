L'ultimo grande trasferimento: nel 1993 Ayrton Senna diventava un nuovo pilota Williams, dopo 6 stagioni con McLaren che l'hanno reso il campione indimenticabile che ancora oggi guida i giovani piloti. Forte di 2 titoli Costruttori vinti nel 1992 con Mansell e nel 1993 con Prost, la scuderia inglese era diventata meta ambita per piloti e ingegneri, tra cui anche Adrian Newey, prendendo il posto di McLaren. Il trasferimento del brasiliano nel 1994, che sostituiva lo storico rivale Prost, era dunque il matrimonio del decennio con il pilota più forte a bordo di quella che era diventata la monoposto più competitiva in griglia. Nonostante ci fossero tutte le premesse per far bene, l'inizio di stagione non è stato facile per il 'dream team', complici modifiche alle monoposto e l'eliminazione delle sospensioni attive. L'avventura in Williams termina però in modo tragico dopo tre gare: il 1° maggio 1994 Ayrton Senna muore a Imola, al settimo giro del Gran Premio impatta violentemente contro le barriere a causa di un cedimento del piantone dello sterzo. Ayrton ci lascia quello stesso giorno, alle 18:40.