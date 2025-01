Introduzione

Manca sempre meno all'inizio della stagione 2025 di Formula 1. Questo, in maniera quasi indiretta, vuol dire che manca sempre meno anche al debutto di Lewis Hamilton in Ferrari. Il pilota britannico già nella giornata di oggi, mercoledì 22 gennaio, inizierà in maniera ufficiale l'avventura in Rosso svolgendo dei TPC (test of previous cars) sulla pista di Fiorano, in vista dei test in programma in Bahrain a fine febbraio prima dell'inizio a Melbourne nel weekend dal 14 al 16 marzo. Ad attendere Leclerc ci sarà Lewis Hamilton. Tra i due ci sono ben 12 anni e 285 giorni di differenza. Tanti, no? Sarà pur vero, ma i due non sono l'unica coppia piloti avuta dalla Rossa con così tanta differenza d'età. Ricordi tutte le altre? Scopriamole insieme. Dati Michele Merlino.

