L'evento di lancio della F1 2025 si terrà alla O2 di Londra: La data, come detto. è quella del 18 febbraio. La durata prevista dello spettacolo è di due ore e avrà inizio alle 20:00 GMT ovvero le 21 in Italia. Ogni squadra avrà il suo momento nel corso della serata per svelare la propria livrea 2025 e presentare i piloti.

Ci sarà anche tanto intrattenimento 'extra', con lo spettacolo di BrianBurkeCreative e dal team di fama mondiale che ha creato le cerimonie di apertura e chiusura per il Gran Premio inaugurale di Las Vegas nel 2023.