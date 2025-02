Comincia una serata epica per la F1 e per tutto lo sport mondiale. Benvenuti alla O2 Arena di Londra! È qui che la F1 celebra i suoi 75 con un evento senza precedenti che ci porterà a conoscere tutte le livree delle monoposto 2025. Uno spettacolo che servirà a introdurre anche le nuove coppie di piloti, su tutte quella da sogno della Ferrari con Hamilton e Leclerc. In tv la diretta è su Sky Sport F1 (canale 207), mentre qui potrete seguire tutto in tempo reale attraverso il live streaming e la cronaca testuale. Ma c'è di più! Dopo le 23, infatti, la Ferrari svelerà la nuova monoposto: rendering e dettagli tecnici ci porteranno a scoprire la SF-25 che poi sarà in pista domani a Fiorano per lo shakedown.