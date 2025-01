Terminata la seconda giornata, nel corso dell'ultimo giorno di test TPC (Testing Previous Cars) saranno Antonio Giovinazzi, terzo pilota della Scuderia e Dino Beganovic, pilota della Ferrari Driver Academy a scendere in pista. Per Giovinazzi, attualmente impegnato nel WEC con la Ferrari 499P sarà un ritorno al volante della SF-23, mentre per Beganovic saranno i primi giri in una vettura di Formula 1, dopo il sesto posto in classifica al termine della F3 e l'ottimo esordio in F2.