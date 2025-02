Qui vi raccontiamo una bella iniziativa, "F1 in Schools" - 27mila istituti scolastici in cui squadre di studenti collaboreranno con l'obiettivo di progettare una vettura in miniatura e gestire autonomanente una squadra di Formula 1. E' F1 in Schools, l'iniziativa promossa da Formula 1 arrivata in Italia nel 2021, che quest'anno vedrà in gara istituti di tutta la nazione. Le squadre si sfideranno prima a livello regionale, con la possibilità di accedere alla finale nazionale di Fiorano; infine, i vincitori a livello nazionale potranno poi accedere alle finali mondiali del 2026.