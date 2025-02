Sede: Enstone, Regno Unito

Anche per il team francese, la sede è nel Regno Unito: per la precisione a Enstone, nel distretto del West Oxfordshire. Nel caso dell'Alpine, però, va fatto un discorso diverso: la sede di lavoro per quel che riguarda la F1 resta nel Regno Unito, mentre la power unit è prodotta in Francia, per la precisione nella sede di Viry-Chatillon (che non produrrà più motori per l'Alpine a partire dal 2026, in quanto la scuderia francese diventerà team cliente di Mercedes). (FOTO: @AlpineF1Team - X)