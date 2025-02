"Siamo entusiasti di vedere la MCL39 scendere in pista per la prima volta - ha dichiarato Andrea Stella, Team Principal della squadra -. Sebbene l'anno scorso abbiamo concluso la stagione da campioni costruttori, è stato un Mondiale equilibratissimo e così sarà anche quest'anno. Dobbiamo rimanere concentrati per competere al meglio. Sarà un anno emozionante ma incredibilmente impegnativo. La squadra ha lavorato duramente e abbiamo imparato molto dalle sfide dello scorso anno, ne facciamo tesoro per raggiungere i nostri obiettivi. I miei ringraziamenti vanno a tutto il team per il lavoro svolto per preparare la vettura per oggi, così come ai nostri colleghi della Mercedes per la loro continua collaborazione. Ora ci concentriamo sul lavoro che ci attende per massimizzare il tempo a disposizione nei test prima dell'esordio in Australia".