La FW47, la nuova Williams per il Mondiale 2025, è stata presentata nel 'launch' organizzato a Silverstone dal tea britannico che quest'anno conta su una nuova coppia di piloti: Carlos Sainz e Alex Albon. I due sono andati subito in pista per lo shakedown. Quella svelata però non è la versione definitiva della vettura: la vera livrea la conosceremo il 18 febbraio nel mega evento organizzato da F1 a Londra.