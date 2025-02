Sta per alzarsi il sipario sulla nuova stagione. Una delle grandi novità del 2025 la vivremo assieme domani sera: un mega evento con la presentazione dei team e di tutte le livree alla O2 Londra. Un appuntamento che celebrerà il 75esimo anniversario della F1 e che potrete seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW e skysport.it. Nella stessa serata la Ferrari mostrerà attraverso dei rendering la nuova SF-25 che il giorno successivo sarà in pista a Fiorano. Qui tutto quello che c'è sapere

La F1 pronta a celebrare i suoi primi 75 anni con un evento senza precedenti alla O2 Arena di Londra: martedì 18 febbraio, infatti, i 10 team e tutti i piloti della griglia presenteranno al pubblico le livree 2025. Un mega appuntamento che potrete seguire in diretta su Sky, su NOW e in live streaming su skysport.it. Nella stessa serata la Ferrari mostrerà attraverso dei rendering la nuova SF-25 che il giorno successivo sarà in pista a Fiorano.

Come seguire l'evento di Londra in diretta su Sky Alle 21 italiane il via della serata londinese che, come detto, potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su NOW e anche in live streaming su skysport.it. Sul nostro sito mostreremo in tempo reale i dettagli relativi ai colori delle monoposto, le foto, video e i primi commenti sulla stagione che ci attende da parte del nostro team. La diretta sul canale 207 avrà inizioalle 20.30 per il pre show, mentre dalle 23.00 alle 23.30 le prime analisi sulla SF-25 di Hamilton e Leclerc.

Ferrari, i rendering della SF-25 dopo l'evento di Londra e il 19 febbraio in pista Nella stessa serata conosceremo meglio la nuova Ferrari. Oltre alla livrea svelata a Londra, infatti, la scuderia mettere a disposizioni alcune immagini - dei rendering - della nuova SF-25. Non solo: la 'vera' vettura scenderà in pista a Fiorano poche ore dopo - nella giornata del 19 febbraio - per lo shakedown. Insomma, una due giorni da non perdere e che vi racconteremo su Sky in tempo reale!