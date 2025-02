È il 15 gennaio 2007 e a Valencia il team di Woking presenta la nuova MP4-22 (monoposto coinvolta nella 'Spy story'). Parliamo della vettura che avrebbero utilizzato nel corso della stagione Fernando Alonso e il giovane Lewis Hamilton, al primo anno in McLaren e in Formula 1. "Sto muovendo i primi passi in questo mondo, anche se so che davanti a me c'è un lungo cammino da percorrere e molto da imparare", disse il britannico. Sia lui che il suo compagno di squadra sfilarono per le strade di Valencia, dando l'occasione ad Alonso – reduce dall'esperienza e soprattutto dai titoli mondiali vinti con la Renault – di girare davanti al pubblico di casa. Venendo alle prestazioni in pista, nella sua prima stagione in McLaren Hamilton ottenne subito degli ottimi risultati, restando in testa alla classifica per gran parte dell'anno (dal GP di Spagna) e fino all'ultima gara della stagione. A contendersi il titolo a fine stagione furono in 3 e, come tutti i tifosi della Ferrari sicuramente ricorderanno, a trionfare fu Kimi Raikkonen sulla Rossa. Hamilton chiuse invece secondo con 4 vittorie e 12 podi.