Come riserva ufficiale della Ferrari, Oliver Bearman ha debuttato in Formula 1 al Gran Premio dell'Arabia Saudita 2024, sostituendo l'indisponibile Carlos Sainz. Il giovane inglese aveva già avuto un primo assaggio delle monoposto di F1 con la Scuderia terminato il 2023, in vista di alcune sessioni di prove libere con la Haas nei GP del Messico e di Abu Dhabi. Nel 2024, dopo un inizio difficile di stagione in Formula 2 con Prema in Bahrain, Bearman ha dovuto mettere momentaneamente in pausa il suo impegno nella serie per rispondere alla chiamata della Ferrari. Al debutto ufficiale in F1, peraltro come il più giovane al volante di una Ferrari, arriva subito una grande prestazione grazie al settimo posto con sei punti conquistati. Un exploit gli vale un contratto a tempo pieno in F1 con la Haas per il 2025. Inoltre, dopo Gedda ha avuto l'opportunità di correre anche un altro gran premio, peraltro con la Haas sostituendo Kevin Magnussen in Azerbaijan.