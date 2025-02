Introduzione

La Formula 1 si avvicina sempre di più all'inizio di stagione. Per i team sono fasi importanti, con la tre giorni di test in programma in Bahrain. Tante le curiosità nel vedere in azione i piloti protagonisti nella stagione 2025. È ancora presto per poterlo dire, questo è ovvio, ma quali sembrano essere le prime sensazioni per Ferrari, McLaren e Red Bull dopo i primi giri fatti sulla pista dal Sakhir? Quali possono essere i loro punti forza? E i punti deboli? Scopriamo i pareri del team di Sky Sport F1. I test e il Mondiale 2025 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW.

