Quando si pensa alla F1 non può non venire in mente il nome di Michael Schumacher. Il tedesco inizia la sua avventura nel Circus con una breve esperienza nel 1991 in Benetton. Prestazioni che gli permettono di continuare a gareggiare in F1 per lo stesso team con cui vince nelle stagioni 1994 e 1995 il titolo mondiale. Nonostante già i due titoli conquistati, Schumacher brilla in particolare con la Ferrari. Un binomio ricordato ancora oggi e sicuramente incancellabile. Con la Rossa Schumacher vince cinque titoli consecutivi tra il 2000 e il 2004. Successi che lo portano a chiudere la sua carriera con ben 7 titoli Mondiali. Le sue vere e ultime stagioni in F1, dopo aver chiuso il discorso con la Ferrari nel 2006 al secondo posto nella classifica piloti, sono in Mercedes dal 2010 al 2012, in cui ottiene come miglior piazzamento nel Mondiale piloti l'8° posto nel 2011. In F1, Schumacher vanta 91 vittorie e 68 pole position.