Lewis Hamilton (Ferrari): "Sono molto contento di vedere Kimi e di averlo al mio fianco, per lui un’occasione molto speciale. Inizia 4 anni prima di me e per questo sorridevo. Felice per lui. Pressione? Nel corso degli anni quella che mi sono messo addosso da solo è stata 10 volte più altra di quella che mi hanno messo gli altri. Il team non me l’ha trasmessa. Ho aspettative, so cosa posso dare ma so che dovrò sgobbare tanto e arrivo qui con questa mentalità Bisogna trovare ritmo per iniziare al meglio la stagione. Devo conoscere meglio, la macchina diversa da quelle guidate in passato. Sensazioni diverse, metodi di lavoro di ersi., Guardavo anche ai tanti cambiamenti che ci sono stati dal 2024, e all’inizio sembri non capire nullo ma rende tuto entusiasmante perché è una sfida. Momento più emozionate della mia vita e non vedo l’ora di salire in macchina"