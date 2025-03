Tanti i cambi in griglia anche nel 2020, stagione ricordata per le conseguenze causate dal Covid-19. Un Mondiale iniziato a luglio in Austria, visto che a Melbourne, a metà marzo, si è deciso di non correre, tutelando così la salute di appassionati, piloti e addetti ai lavori. In Red Bull riconferma per Alex Albon, subentrato a Pierre Gasly a partire dal GP del Belgio del 2019, con il francese retrocesso in Alphatauri. In Renault arriva Esteban Ocon ad affiancare Daniel Ricciardo. In Williams non c'è più Robert Kubica: al suo posto il canadese Nicholas Latifi. Una stagione che, complici le restrizioni imposte per fronteggiare il Covid-19 si è corsa quasi interamente in Europa: oltre alle tappe già previste dal calendario si corre anche al Mugello, a Portimao e in Turchia. Al termine dei 17 round sono Lewis Hamilton e la Mercedes ad imporsi, con l'inglese che conquista il suo settimo titolo in carriera, eguagliando così Michael Schumacher.