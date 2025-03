A pochi giorni dal debutto nel Mondiale 2025 a Melbourne, arriva la notizia del rinnovo pluriennale di Oscar Piastri con la McLaren. "Sono orgoglioso di poter rappresentare un team leggendario anche in futuro e per i prossimi anni", ha detto l'australiano, il cui accordo era in scadenza nel 2026. Tutto il Mondiale è live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2025

Oscar Piastri resta alla McLaren. L'australiano, il cui contratto era in scadenza nel 2026, ha infatti prolungato il contratto con un "accordo pluriennale", come scrive la scuderia di Woking in un comunicato. Oscar era arrivato in McLaren nel 2023, dopo aver vinto Formula 2 e Formula 3. Lo scorso anno le sue prime vittorie a Budapest e Baku, con il quarto posto nel Mondiale piloti che ha aiutato la squadra nel trionfo nel Costruttori. "L'annuncio di oggi, insieme alle estensioni contrattuali pluriennali del CEO Zak Brown, del Team Principal Andrea Stella, del pilota Lando Norris e di altri membri senior del team, ribadisce la stabilità a lungo termine del McLaren F1 Team nella sua ricerca di ulteriori campionati mondiali", si legge nella nota.

Piastri: "Orgoglioso di proseguire in questo team leggendario" "È una bella sensazione sapere di far parte del progetto a lungo termine della McLaren. Il team ha creduto in me quando abbiamo firmato nel 2022 e il viaggio che abbiamo fatto nelle ultime due stagioni per aiutare la McLaren a tornare ai vertici dello sport è stato incredibile. Ci sono così tante persone di talento e speciali che lavorano e che mi hanno aiutato a diventare un vincitore di una gara di Formula 1 molto presto nella mia carriera. Pertanto, sono molto orgoglioso di continuare a rappresentare questo team leggendario per molti anni a venire. Sono entusiasta di lottare come pilota McLaren e dopo i fantastici risultati dell'anno scorso, mi ha reso ancora più voglioso di rimanere in prima linea".

Stella: "Ambiamo a lottare insieme per tanti campionati" "Estendere ulteriormente la nostra partnership con Oscar è un simbolo della nostra convinzione e fiducia in lui come pilota, nonché un riflesso della nostra ambizione condivisa di continuare a lottare insieme per i campionati. È stato un piacere lavorare con Oscar nelle ultime due stagioni e ha continuato a dimostrare quanto sia impressionante in termini di talento, determinazione ed etica del lavoro come pilota e il suo contributo al nostro team e alla cultura come persona. Insieme a Lando, abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno a lungo termine per continuare ad andare avanti. Non vedo l'ora di continuare a vedere Oscar crescere e svilupparsi come pilota e so che molti successi lo attendono".