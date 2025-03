Stagione particolare per la Formula 1, che celebra ben 75 anni di storia. Ripercorriamo le tante vetture protagoniste nel corso di queste stagioni: dalla prima monoposto vincitrice del Mondiale nel 1950, fino ai domini della Ferrari e, l'ultimo almeno per il momento, della Red Bull. In attesa di scoprire quale sarà la vettura protagonista del Mondiale 2025 (che scatterà questo weekend in Australia, live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW).