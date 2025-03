Nella stagione 2011 Lewis Hamilton chiude il Mondiale al quinto posto in classifica, senza dunque lottare per le posizioni che contano. Il britannico vince 3 gare, tra cui quella svolta in Cina il 17 aprile. A differenza della sua prima gara vinta a Shanghai nel 2008, questa volta la Red Bull di Vettel sembra averne qualcosa in più. Il weekend viene dominato dal tedesco, che conquista anche la pole position nella giornata del sabato. La musica cambia però in gara, anche se il GP non parte proprio alla grande per Hamilton che riesce a uscire dai box per raggiungere la griglia di partenza solo negli ultimi secondi. Fino a pochi giri dalla fine Vettel è in testa, ma viene superato da Hamilton che taglia il traguardo davanti al tedesco e all'altra Red Bull di Mark Webber (partito 18esimo ma autore di una grande rimonta).