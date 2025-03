Equilibrio. Non si può descrivere in maniera diversa la prima parte di stagione del 2012. A dirlo, in fin dei conti, sono i numeri: 7 vincitori diversi nel corso delle prime 7 gare. A Melbourne il vincitore è stato Button su McLaren, mentre in Malesia è stata l'ora della Ferrari con Fernando Alonso. La prima gioia Mercedes arriva nel GP successivo con Rosberg, mentre il campione del mondo Vettel vince la sua prima gara della nuova annata al 4° GP in Bahrain. In Spagna spazio alla Williams di Maldonado (unico suo Gran Premio vinto in Formula 1), mentre la 6^ gara della stagione a Montecarlo viene vinta da Webber. A chiudere il discorso relativo ai 7 vincitori diversi, è proprio la McLaren di Lewis Hamilton che con la vittoria in Canada si porta anche in testa alla classifica piloti. A porre fine all'alternanza, è Fernando Alonso che con la Ferrari trionfa nel GP successivo, a Valencia.

GP D'Australia: Button (McLaren) GP Malesia: Alonso (Ferrari) GP della Cina: Rosberg (Mercedes) GP Bahrain: Vettel (Red Bull) GP Spagna: Maldonado (Williams) GP Monaco: Webber (Red Bull) GP Canada: Hamilton (McLaren)