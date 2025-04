Introduzione

La stagione di Formula 1 è partita già con qualche particolarità: nelle prime tre gare della stagione, infatti, ci sono stati tre vincitori diversi. In Australia ha trionfato Norris, in Cina Piastri mentre in Giappone è stata la volta di Max Verstappen. Ma quante volte era già successo nella storia della F1? Negli ultimi 20 anni, già 5 volte. Dati di Michele Merlino. La Formula 1 è in Bahrain, in attesa di scoprire se si avrà anche un quarto vincitore diverso: GP in diretta su Sky e in streaming su NOW alle 17

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE



