ANALISI DELLA GRIGLIA - Per la prima volta, Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari) partiranno in quest'ordine in prima fila. In due occasioni invece, il poleman è stato il monegasco davanti all'australiano: in una ha vinto il ferrarista e in una il pilota 'Papaya'. In totale sono tre le volte insieme davanti a tutti nello schieramento di partenza. Ma c'è molto di più da sapere sulla griglia di oggi: qui l'analisi FILA PER FILA