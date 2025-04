"Felice del progresso ma è normale il processo di ambientamento. Ma felice per fiducia nella macchina e per la forma. Qui non è perfetto al 100%. Non metto obiettivi per questo weekend ma essere costanti per farmi overperformare. Io sono contento di come sto in macchina, più complicata la risposta della macchina da mettere in finestra. La differenza principale con Max è che lui conosce meglio di me quando la macchina entra in finestra e fa meglio in qualifica”