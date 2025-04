Il GP che si corre nella sera di Pasqua può riservare delle sorprese dopo un sabato in cui Verstappen è tornato in pole e solo una delle due McLaren ha tenuto testa al campione in carica (Norris a muro nel Q3). Le 'Papaya' restano favorite? Sul circuito cittadino più veloce tutto può accadere, anche con una Ferrari che ci proverà dopo aver cambiato quasi completamente le power unit. E non perdiamo di vista Antonelli. Gara ora live su Sky e in streaming su NOW

