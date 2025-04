Bearman, a Jeddah nel 2024 il suo debutto in F1

Prima dell'inizio della stagione 2024, Ollie Bearman venne annunciato come uno dei piloti di riserva sia della Ferrari che della Haas. Non passò molto dall'annuncio, che il britannico ebbe subito l'occasione di poter debuttare in Formula 1, in particolare con la Ferrari SF-24. Siamo in Arabia Saudita e Carlos Sainz (uno dei due piloti della Ferrari) non poté prendere parte al GP a Jeddah per via di appendicite. Al suo posto, dunque, venne chiamato Bearman, che scese in pista con il numero 38 diventando a 18 anni, 10 mesi e un giorno il più giovane pilota della storia Ferrari in Formula 1. E i risultati, per uno che aveva solo 18 anni, furono più che soddisfacenti: in qualifica, infatti, Bearman si piazzò in undicesima posizione, mentre in gara chiuse a punti arrivando settimo e venne nominato Driver of the Day.