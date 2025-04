Introduzione

È solo la seconda volta con Max Verstappen in pole position e Oscar Piastri secondo in griglia: il precedente ci riportta a Giappone 2023 e vinse l'olandese della Red Bull.. Qui analizziamo, fila per fila, tutto quello che c'è da sapere sullo schieramento di partenza a Jeddah. Il GP live alle 19 su Sky e in streaming su NOW



GUIDA TV