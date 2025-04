Ferrari, c'è solo un modo per aiutare Hamilton: una macchina che si adatti a lui

La gara in Arabia Saudita ha confermato il momento complicato del britannico che non sembra riuscire a trovare una soluzione nella sua fase di adattamento alla nuova macchina. La Ferrari può aiutarlo mettendogli a disposizione una macchina che si adatta di più alla sua guida (che non è poi così diverso da quello di Leclerc), ma da parte sua serve più costanza. Lo ha detto anche il team principal Vasseur. Il commento di Matteo Bobbi dopo la gara di Jeddah