E la Formula 1 è pronta a tornare a Pasqua! Appuntamento da non perdere con il GP dell’Arabia Saudita, a partire dalle ore 19, LIVE su Sky e in streaming su NOW. Partirà davanti a tutti Max Verstappen che, così come a Suzuka, è stato autore di un giro capolavoro. Dietro di lui ci sarà Oscar Piastri. Seconda fila invece per Russell e per la prima Ferrari di Leclerc, poi Antonelli, Sainz e Hamilton, settimo. Scatterà invece dalla 10° posizione Lando Norris.