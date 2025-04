Il primo dato da analizzare è: il team che ha conquistato la pole position nella prima gara della stagione, quanto volte ha vinto il Mondiale piloti al termine dell'anno? In Formula 1 è successo 16 volte negli ultimi 18 anni, in particolare dal 2007 al 2024, per una percentuale pari all'88%. Un numero elevatissimo, così come la sua percentuale, e che potrebbe sicuramente far piacere alla McLaren, considerando che quest'anno a Melbourne la pole position è stata conquistata da Lando Norris.