La luna di miele tra Hamilton e Ferrari è già finita o non è mai cominciata? Dopo sei GP e prestazioni deludenti, la coppia più attesa della F1 non è ancora riuscita a brillare. Colpa di una Rossa che prometteva fuoco e che al momento non è stata all’altezza dell’aspettative. Ma guai a dare il Baronetto per bollito: Sir Lewis cerca riscatto, non solo applausi