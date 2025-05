Colapinto, il ritorno in F1 e un debutto-bis per ora da dimenticare in Alpine. LA STORIA

Introduzione

Franco Colapinto è tornato in Formula 1. Il pilota argentino ha preso il posto di Jack Doohan in Alpine e, come comunicato proprio dalla squadra francese, avrà adesso 5 GP a disposizione per poter confermare il suo sedile come compagno di squadra di Pierre Gasly. Per Franco si tratta di una seconda volta in griglia nel Circus dopo esser stato in Williams lo scorso anno, ma esce da un sabato di Imola da dimenticare. Il GP del Made in Italy è live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA