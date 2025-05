Introduzione

Da questo fine settimana a Barcellona, ​​la FIA imporrà test più severi sulle ali anteriori per allinearsi a quanto fatto per le posteriori in Cina e Giappone. Nikolas Tombazis, direttore monoposto della FIA, spiega il perché di queste modifiche e cosa significheranno per il futuro. Tutto il weekend del GP Spagna in diretta su Sky e in streaming su NOW



DIRETTIVA ALI FLESSIBILI, CROCEVIA DEL MONDIALE 2025?