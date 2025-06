Introduzione

Piastri in pole, Norris secondo: nella griglia di Barcellona una prima fila tutta McLaren, per la seconda volta dopo il primo GP stagionale, a Melbourne. Ma per la prima volta partiranno in quest'ordine. Per Lando un dato negativo guardanoi ai precedenti. Alle loro spalle Max Verstappen, che dalle sue ultime sei partenze dal 3° posto in griglia in giù non ha ricavato nessuna vittoria. Qui l'analisi della griglia di partenza e tutto quello che c'è da sapere prima del via. Il GP è LIVE alle 15 su Sky e in streaming su NOW



F1, GP SPAGNA: ULTIME NEWS