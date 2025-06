Anche in Spagna il sette volte campione del mondo ha dimostrato di non avere lo stesso passo di Leclerc, ammettendo di star già pensando alla prossima stagione. Le difficoltà di LH complicano i piani alla Ferrari, che nel 2026 vedrà scadere i contratti di entrambi i suoi piloti e dovrà decidere che direzione tecnica prendere per tornare a lottare davvero per il mondiale