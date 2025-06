Introduzione

Il 'blob' che riunisce tutte le principali dichiarazioni dei piloti prima dell'azione in pista a Montreal. Non solo Hamilton e Leclerc sui rumors attorno alla Ferrari, ma anche Russell e Verstappen che sono tornati sul contatto a Barcellona e per il quale si è discusso molto sulla volontarietà del gesto da parte del pilota Red Bull. Ma c'è molto di più da sapere aspettando che a parlare sia la pista. Il fine settimana della F1 è come sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW



A cura di Niccolò Severini



