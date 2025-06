Gara spesso imprevedibile quella di Montreal, anche per il meteo che però questa volta dovrebbe mantenersi sereno. Ma attenzione ad altre insidie in pista come il graining e il 'Muro dei Campioni'. Dalla pole scatta Russell, Verstappen con lui in prima fila. McLaren finora non brillante come al solito, Ferrari in agguato per provare a centrare un risultato importante. Il GP scatta alle 20: live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI